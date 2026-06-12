Meerdere aanhoudingen voor explosie Amsterdam

Voor de explosie in Amsterdam van vrijdagochtend, waarbij zeker zeven mensen gewond zijn geraakt, zijn door de politie meerdere personen aangehouden. Op wat voor grond zij zijn aangehouden is niet bekend. Wel zijn er meerdere auto's in beslag genomen, meldt de politie.

Eerder vrijdag meldde De Telegraaf op basis van getuigenverklaringen dat kort na de ontploffing een auto met hoge snelheid wegreed. De personalia van de aangehouden personen en waar zij precies van verdacht worden is niet bekend. De hulpdiensten zijn momenteel nog druk bezig met de reddingsoperatie, omdat de brandweer vermoed dat er nog mensen onder het puin liggen.

Omwonenden zijn geschrokken door explosie in Amsterdam, vertellen zij in bovenstaande video

Niet naar huis

In de nacht van donderdag op vrijdag schrokken bewoners van de Rembrandtweg wakker van een harde knal. De schade door de ontploffing is groot. Zeker zeven mensen raakten gewond bij het incident. Netbeheerder Liander zei geen aanwijzingen te hebben dat het gaat om een gasexplosie.

Zo'n vierhonderd mensen werden geëvacueerd vanwege de explosie. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat de flat naast de sportschool, waar de ontploffing plaatsvond, niet structureel is aangetast. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De bewoners kunnen echter voorlopig nog niet naar huis. Woningcorporatie Stadgenoot moet eerst de woningen herstellen. Het gaat bijvoorbeeld om het repareren van voordeuren.