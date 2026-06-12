Meerdere slachtoffers bij grote explosie bij sportschool in Amsterdam: dit weten we nu

Een explosie bij een sportschool aan de Remijden in Amsterdam Nieuw-West heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor grote schade gezorgd. Zeker zeven mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Ongeveer vierhonderd bewoners moesten hun woning verlaten. Vrijdagmiddag maakte de politie bekend dat meerdere personen zijn aangehouden en dat verschillende auto's in beslag zijn genomen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat weten we tot nu toe?

Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Hulpdiensten zijn nog altijd bezig met reddingswerkzaamheden en onderzoek. Het getroffen pand is volgens de veiligheidsregio nog te onveilig om te betreden.

Daardoor kunnen rechercheurs en forensische experts hun onderzoek binnen nog niet uitvoeren. Ook is nog niet duidelijk of er zich mogelijk nog slachtoffers onder het puin bevinden. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee.

Hart van Nederland sprak vrijdag met geschrokken omwonenden, zoals te zien is in de bovenstaande video.

Ook is de dierenambulance ter plaatse om te helpen. Rond 11.00 uur hadden ze al ongeveer zeven katten en twee honden naar het asiel gebracht voor tijdelijke opvang. "Dit aantal kan nog veranderen. Voor zover ik weet, is er vooralsnog geen dier overleden bij de explosie", vertelde Eelco Miedema, operationeel manager bij de Dierenambulance Amsterdam, aan Hart van Nederland.

De politie onderzoekt ondertussen de omgeving. Er worden camerabeelden bekeken en buurtbewoners zijn gehoord. Mensen die rond 00.10 uur iets hebben gezien of beschikken over camera- of dashcambeelden worden gevraagd zich te melden.

Meerdere aanhoudingen

Kort na de explosie meldden buurtbewoners dat zij een auto zagen wegrijden. Vrijdagmiddag liet de politie weten dat meerdere auto's in beslag zijn genomen voor onderzoek. Of de eerder genoemde auto daar onderdeel van uitmaakt, is niet bekendgemaakt.

Burgemeester Femke Halsema bezocht vrijdagochtend de plek van de explosie. Zij zei te begrijpen dat er veel onrust en geruchten ontstaan in de wijk. Volgens haar leven bewoners al langer met angst door eerdere explosies in de buurt.

Bewoners voorlopig niet terug

Door de explosie ontstond ook brand, waardoor veel rook en schade ontstond. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de constructie van de naastgelegen flat niet is aangetast. Toch kunnen bewoners voorlopig nog niet terug naar hun woningen.

Woningcorporatie Stadgenoot meldt dat herstelwerkzaamheden nodig zijn voordat bewoners kunnen terugkeren. Een groot deel van de geëvacueerde bewoners wordt daarom tijdelijk opgevangen in een hotel op Schiphol. Ook de dierenambulance is ingezet. Vrijdagochtend waren al meerdere huisdieren tijdelijk ondergebracht in een dierenasiel.

Woon je in de buurt van de explosie of heb je naasten die er wonen en heb je vragen? Inmiddels is er een informatienummer beschikbaar voor vragen over het incident: 020 255 29 01.