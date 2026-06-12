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'Jongeren maakten explosieven voor plofkraken in kelder Amsterdamse sportschool'

Brand

Vandaag, 16:32

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Wat er precies is voorgevallen voorafgaand aan de explosie onder de Amsterdamse sportschool, wordt nog onderzocht. Buurtbewoners laten aan Het Parool weten dat er volgens hen explosieven in de kelder werden gemaakt, die gebruikt zouden worden voor plofkraken.

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Een groep van zeven of acht jonge mannen zou hiermee bezig zijn geweest. Twee twintigers zouden de leiding hebben gehad en de anderen zouden tussen de 16 en 18 jaar oud zijn. Het ging om kleinere pakketten waarmee deuren kunnen worden opgeblazen en zwaardere explosieven om geldautomaten mee op te blazen. Het zou de bedoeling zijn geweest om in Duitsland een plofkraak te plegen.

In de nacht van donderdag op vrijdag zou het mis zijn gegaan aan de Remijden in Amsterdam Nieuw-West en zou een pakket met explosieven zijn ontploft. De Telegraaf schreef vrijdag al dat getuigen een auto met hoge snelheid vlak na de klap zagen wegrijden. De politie heeft vrijdagmiddag meerdere personen aangehouden en auto's in beslag genomen.

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Mensen onder het puin

In de nacht van donderdag op vrijdag schrokken bewoners van de Rembrandtweg wakker van een harde knal. De schade door de ontploffing is groot. Zeker zeven mensen raakten gewond bij het incident. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De hulpdiensten zijn daarom nog druk bezig met de reddingsoperatie.

Zo'n vierhonderd mensen werden geëvacueerd vanwege de explosie. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat de flat naast de sportschool, waar de ontploffing plaatsvond, niet structureel is aangetast. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De bewoners kunnen echter voorlopig nog niet naar huis. Woningcorporatie Stadgenoot moet eerst de woningen herstellen. Het gaat bijvoorbeeld om het repareren van voordeuren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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