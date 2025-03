Dit weten we tot nu toe over de verwoestende brand in Arnhem

Een grote brand in Arnhem die in de nacht van woensdag op donderdag uitbrak, heeft grote schade aangericht. Bij de brand in het centrum van Arnhem zijn ongeveer tien panden getroffen, met daarin winkels en woningen. Het gaat voor een belangrijk deel om historische gebouwen uit de 18e en 19e eeuw. Er zijn zo'n 30 woningen verloren gegaan. Er wordt gevreesd dat er nog mogelijk slachtoffers onder het puin liggen.

Volg live de persconferentie via onze Facebook-pagina:

De brand werd rond 04.00 uur ontdekt in een winkel aan de Jansstraat. Het vuur sloeg al snel over naar omliggende panden. De hulpdiensten schaalden daarom flink op en er werd een NL-Alert gestuurd. Rond 14.00 uur werd het sein 'brand meester' gegeven, maar het vuur is nog niet uit. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met blussen.

Nog geen slachtoffers gemeld

Er zijn geen gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Ziekenhuis Rijnstate heeft wel ruimte vrijgemaakt op de spoedeisende hulp, maar heeft geen extra personeel opgeroepen. Ook de brandweer meldt nog geen slachtoffers.

De brandweer verwacht niet dat er nog mensen gevonden worden. Een woordvoerder kan dit ook niet uitsluiten. De politie heeft geprobeerd om alle mensen in het centrum uit hun huis te halen, aldus de woordvoerder. "Maar of dat bij alle huizen gelukt is weten we niet."

Zo'n 100 mensen zijn opgevangen, waaronder bewoners van de getroffen panden en omwonenden. Onder de evacuees zijn geen kinderen. De bewoners worden opgevangen in het stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel. Sommige mensen hebben een huisdier bij zich.

Brandbestrijding

De brand wordt voornamelijk van buitenaf geblust. Het is te gevaarlijk voor de brandweer om de panden binnen te betreden. De getroffen pand zijn door de brand instabiel geworden en dreigt er instortingsgevaar. Er hangen ook politiehelikopters in de lucht die met warmtecamera’s het gebied monitoren. De brandweer verwacht tot laat in de avond bezig te zijn met werkzaamheden.

Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. De brandweer waarschuwt dat er asbest tussen het zwartgeblakerde materiaal kan zitten. In het noorden van Arnhem, waar de rookwolken van de grote brand in het centrum naartoe waaien, is geen asbest aangetroffen.

Ook dreigt er instortingsgevaar. "De kern van het blok is helemaal weggebrand", aldus de woordvoerder. "Er moet nu besloten worden wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld of we de panden gaan slopen."

Centrum afgesloten

Het centrum van Arnhem blijft voorlopig afgesloten. Het gebied dat is afgesloten ligt tussen de volgende straten: Rijnstraat, Nieuwe Plein, Willemsplein, Jansplein, Mariënburgstraat. Daar kunnen de winkels niet open. Dit kan nog tot in de avond duren. Het gebied wordt beveiligd door de politie en hulpdiensten.

De winkels blijven donderdag de hele dag dicht, dus ook tijdens koopavond. Hotels, restaurants en cafés zijn in elk geval tot middernacht gesloten, laat de gemeente weten. De maatregel geldt voor het gebied rond de Jansstraat. Winkels net erbuiten mogen wel opengaan.

Gasbrand

De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer heeft te maken met een gasbrand in de Jansstraat, waar gas uit leidingen in brand staat. Medewerkers van Liander zijn bezig met het uitgraven van gasleidingen om de brand te stoppen. In een deel van het afgesloten gebied is de stroom afgesloten.

Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. De brandweer sluit echter niet uit dat er bij de sloop van de panden alsnog asbest vrijkomt. De brand in de nacht van woensdag op donderdag in het centrum woedde in tien panden, die als verloren moeten worden beschouwd. Het is tot nu toe niet duidelijk of er nog personen vermist worden.

Burgemeester breekt vakantie af

De grote brand is ook reden voor de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch om zijn vakantie af te breken. Hij zegt dat zijn hart bloedt voor mensen die "hun huis in vlammen op zagen gaan en midden in de nacht geëvacueerd werden", voor mensen die wilden gaan werken en voor "al die prachtige erfgoedpanden". Marcouch noemt het ook "een verschrikkelijke pech, ook voor die honderdvijftig brandweermensen, vorige nacht ook al in touw".

De burgervader voegt eraan toe dat Arnhem "snoeihard aan het werk" gaat om de schade te herstellen wanneer de brand is geblust.

Terug naar huis

De ongeveer 100 Arnhemmers die hun huis hebben moeten verlaten vanwege de brand kunnen mogelijk pas in of na het weekeinde weer naar huis. Dat hebben gemeente en brandweer laten weten op een besloten bijeenkomst voor de tachtig tot honderd geëvacueerden, zeggen bewoners die bij die bijeenkomst waren. De hulpdiensten willen pas later donderdag iets over die mededeling zeggen.

Het gebied van de brand is door de brandweer en andere hulpdiensten ingedeeld in drie segmenten, die zij blokken noemen. Het eerste blok betreft de uitgebrande panden en gebouwen die gesloopt gaan worden. Panden in het tweede blok hebben brandschade en zware rook- en roetschade. In het derde blok staan gebouwen die veel waterschade hebben, onder meer doordat de brandweer daken urenlang nathield om overslaan van vuur te voorkomen. In het hele gebied ligt mogelijk asbest, dat opgeruimd moet worden.

De brandweer gaat gebouwen slopen om ruimte te maken voor bluswerkzaamheden. Deels staan die panden al op instorten door de brand. Vanwege het aanvoeren van zwaar materieel voor het slopen en het sloopwerk zelf zouden alle geëvacueerden in elk geval de nacht van donderdag op vrijdag elders moeten doorbrengen, zo hebben Harald Deemen (33) en andere bewoners begrepen.