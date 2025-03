'Verwoestende brand Arnhem mogelijk aangestoken': politie onderzoekt opzet

De enorme brand in de Arnhemse binnenstad is mogelijk aangestoken, meldt de lokale krant De Gelderlander. Kort voor het ontstaan van de vuurzee zouden personen in de buurt zijn gezien. De politie onderzoekt het scenario.

Meerdere bronnen melden aan De Gelderlander dat de politie serieus rekening houdt met brandstichting. Een rechercheteam onderzoekt of de personen die vlak voor de brand in de omgeving werden gezien, iets met de zaak te maken hebben.

Officieel wil de politie nog geen uitspraken doen over de ookzaak. "Die berichten horen wij ook," aldus districtschef Erik Bomhof van politie Gelderland-Midden tijdens de persconferentie over de eventuele brandstichting, "en die berichten nemen we serieus. Het rechercheteam gaat er mee aan de slag, die zullen het zeker onderzoeken. Maar het is nog veel te vroeg om daar op dit moment conclusies aan te verbinden."

Tien panden verwoest

De brand brak donderdagochtend uit aan de achterkant van feestwinkel SoLow, bij de Varkensstraat. Het vuur verspreidde zich razendsnel en legde zo’n tien panden in de as. Bewoners van de bovenliggende woningen moesten halsoverkop hun huis verlaten. De brandweer kan niet uitsluiten dat er slachtoffers onder het puin liggen, maar tot nu toe zijn er geen doden of gewonden gemeld.

De brandweer heeft "geen aanleiding om te veronderstellen dat er op dit moment slachtoffers zijn" als gevolg van de brand in het centrum van Arnhem, Dat zei Albert-Jan van Maren van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden op de persconferentie. Bij de hulpdiensten zijn geen meldingen van ouders of vrienden dat er iemand is vermist, aldus Van Maren.

Verband met eerdere brand?

Opvallend is dat Arnhem eerder deze week ook al werd getroffen door een grote brand. In de nacht van dinsdag op woensdag ging een bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein volledig in vlammen op. Drie meubelzaken en een garagebedrijf werden verwoest. De politie bevestigde dat deze brand vermoedelijk is aangestoken.

Hart van Nederland/ANP