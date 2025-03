Politie onderzoekt brandstichting bij meubelzaak in Arnhem

De politie is op zoek naar getuigen, of mensen die camerabeelden uit de buurt hebben, naar aanleiding van de grote brand in Arnhem dinsdagnacht. Door de hevige brand is een meubelzaak aan de Doctor C. Lelyweg volledig in de as gelegd. Ook een aangrenzende garage is door het vuur verwoest.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan, meldt de politie. Brandstichting behoort tot een van de mogelijke scenario’s, maar de politie doet nog verder onderzoek. Daarbij wordt de hulp van getuigen erg gewaardeerd.

De politie komt dan ook graag in gesprek met mensen die iets hebben gezien of meer weten over de brand. Daarnaast roept de politie mensen die deurbel- of camerabeelden hebben op om zich te melden.