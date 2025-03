Brandweer massaal ingezet bij grote uitslaande brand meubelzaak Arnhem

Een hevige brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een meubelzaak aan de Doctor C. Lelyweg volledig in de as gelegd. Ook een aangrenzende garage is door het vuur verwoest, meldt de brandweer. De vlammen zijn inmiddels onder controle, maar het nablussen zal nog uren duren.

Omdat de brand woedde vlakbij een tankstation en een brandstofopslag van Shell, rukte de brandweer massaal uit. Volgens De Gelderlander werden er vijftien bluswagens en 150 brandweerlieden ingezet. Een woordvoerder van de brandweer bevestigt dat deze aantallen grotendeels kloppen. De prioriteit lag bij het voorkomen dat de vlammen de gevaarlijke locaties bereikten. Inmiddels is dat gevaar geweken.

Voorkomen dat brand overslaat

Door snel ingrijpen wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden in de buurt. Een naastgelegen scheepvaartwinkel en een opslagruimte van Shurgard werden continu natgehouden om uitbreiding van de brand te voorkomen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade aan de meubelzaak en de garage is groot. Het nablussen zal volgens de brandweer nog tot in de middag duren.