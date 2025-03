Geëvacueerde buurtbewoners Arnhem: 'We zagen een enorme muur van vuur'

Omwonenden van de grote brand in het centrum van Arnhem zijn donderochtend wakker geworden in "een ware vuurzee". Ook moesten sommigen door een brij van rondvliegende verbrande resten om op straat te komen. Dat vertellen Arnhemmers die waren geëvacueerd na het uitbreken van de brand.

In bovenstaande video doen omwonenden hun verhaal.

Matthijs Pierik werd wakker van een brandlucht. Hij woont op enkele tientallen meters afstand van het pand waar de brand uitbrak, maar aan de overkant van de straat. "De wind stond de andere kant op, dat is ons geluk geweest." Pierik waarschuwde nog enkele medebewoners en een buurvrouw voordat hij zelf zijn bovenwoning verliet. "Buiten stond de politie te schreeuwen: weg hier. Ze bonsden op alle deuren. Pas buiten zagen we de enorme muur van vuur."

Emily Welbers (26) moest donderdagochtend vroeg uit haar woning in de Rijnstraat, om de hoek van de Jansstraat. Het pand waar Welbers woont heeft geen brandschade opgelopen, maar het was donderdagmiddag nog niet duidelijk of ze in de avond weer haar huis in kan. Dat hangt onder meer af van asbest dat mogelijk is rondgedwarreld. In de wijde omtrek van de brand liggen grote en kleine verkoolde resten.

Geruchten

Brandweer en gemeente houden de getroffen bewoners donderdag met regelmatige bijeenkomsten op de hoogte van de stand van zaken. Vrijwel iedereen is vol lof over de wijze van opvang. Pierik: "De vele en rustige informatie voorkomt volgens mij paniek. Er gaan geruchten rond maar daar wordt adequaat op gereageerd. Nog niemand is totaal overstuur geraakt voor zover ik weet."

