Vlammenzee in centrum Arnhem: tien panden in brand, gevaar door vliegvuur

In het centrum van Arnhem is in de nacht van woensdag op donderdag een zeer grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer staan zeker tien oude panden in brand. Er is een NL-Alert verstuurd, omdat vermoed wordt dat er asbest is vrijgekomen. Om de hulpdiensten voldoende ruimte te geven, is een groot deel van het centrum afgesloten. Dit blijft waarschijnlijk zo tot laat in de avond.

De brand brak rond 03.45 uur uit in feest- en cadeauwinkel So Low aan de Jansstraat. Als snel werd er opgeschaald en meer dan 150 brandweermannen zijn bezig het vuur te blussen. De brand is nog niet onder controle. Een ANP-verslaggever ziet dat in het centrum overal zwartgeblakerd materiaal ligt. Daar kan mogelijk asbest tussen zitten, zegt de brandweer.

Panden gecontroleerd uit laten uitbranden

Het gaat onder meer om winkelpanden met daarboven tussen de 25 en 30 woningen, die de brandweer als verloren beschouwt. De hulpdienst laat zeker één compleet blok met eeuwenoude panden gecontroleerd uitbranden. Het gaat om het blok Jansstraat, Varkensstraat, Munterstraat en Rozemarijnsteeg.

"We hebben geprobeerd iedereen eruit te krijgen", zegt de woordvoerder van de brandweer. De hulpdiensten denken dat dit is gelukt, omdat de politie op alle deuren heeft geklopt. Toch kan de brandweer de panden nog niet betreden om dit met zekerheid vast te stellen.

Deel centrum afgezet

Het groot deel van het centrum is afgezet. De winkels in dit deel van het centrum zijn en blijven op last van de hulpdiensten gesloten. Hoeveel mensen hun woning in het centrum hebben moeten verlaten, is nog niet bekend. Geëvacueerde bewoners worden onder andere opgevangen in het stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel.

Voor omwonenden met vragen over de brand en de situatie in het centrum is het algemene informatienummer (0800-1809) beschikbaar. "Bel alleen als het echt nodig is om overbelasting te voorkomen", waarschuwt de gemeente op haar website.

Gemeente waarschuwt voor rook en neergeslagen deeltjes

De rook van de grote brand waait richting het noorden. De gemeente waarschuwt dat in de wijken rond het Sonsbeekpark mogelijk rook en asbestdeeltjes aanwezig zijn.

Beeld: Google Maps

De gemeente zegt dat iedereen uit de rook moet blijven, geen neergeslagen deeltjes moet aanraken en niet naar het centrum van Arnhem moet komen.

Hart van Nederland / ANP