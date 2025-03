Brandweer 'bang' dat niet iedereen uit de brandende panden Arnhem is gehaald

De brandweer vreest dat er mensen onder het puin liggen als gevolg van de grote brand in Arnhem. Zestig tot tachtig betrokkenen en omwonenden zijn opgevangen in het stadskantoor. Daar zitten in elk geval geen gewonden tussen, zegt de brandweer.

De politie heeft geprobeerd iedereen uit de panden te halen, maar de brandweer kan nog niet zeggen of dat is gelukt. "We zijn bang dat we niet iedereen eruit hebben gehaald", aldus de brandweerwoordvoerder. Er hebben zich nog geen mensen gemeld omdat ze iemand misten. Volgens de brandweer kan het nog wel even duren voordat duidelijk wordt of er vermisten zijn. "We kijken in de systemen van de gemeente, maar die vertellen niet of iemand thuis was."

In de winkel SoLow, waar de brand ontstond, is nog een gasbrand bezig. Het gas in de straat wordt afgesloten om die brand onder controle te krijgen. De brand is nog niet onder controle, omdat de brandweer de kern ervan nog niet kan bereiken.

Burgemeester terug

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is onderweg terug naar zijn stad vanaf een vakantieadres, meldt locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp. Reden is de grote brand die sinds de nacht van woensdag op donderdag woedt in het centrum van de stad.

Het is nog onbekend wanneer Marcouch terug is in Arnhem. "Zo snel mogelijk", zegt Bouwkamp.

ANP