Tientallen bewoners opgevangen na brand Arnhem: nog onduidelijk of er slachtoffers zijn

Zestig tot tachtig mensen zijn opgevangen na de grote brand donderdagochtend in het centrum van Arnhem. Het gaat volgens de gemeente om betrokkenen en omwonenden. Ze zijn naar een aparte locatie gebracht, "ze zitten met koffie in een warme ruimte", aldus een woordvoerder.

Tot dusver zijn er geen slachtoffers bekend, zegt de woordvoerder. "Maar we weten het niet." De politie heeft geprobeerd om alle mensen in het centrum uit hun huis te halen, "maar of dat bij alle huizen gelukt is weten we niet." Op dit moment kunnen brandweerlieden niet in de panden zoeken, vanwege de hitte en instortingsgevaar, legt hij uit. Bij de brand komt mogelijk ook asbest vrij.

De brandweer begint inmiddels wel "grip te krijgen" op de situatie. Met behulp van warmtebeeldcamera's op drones kan bepaald worden in welke panden nog brand is. "Daar kunnen we dan gericht op inzetten", laat de woordvoerder weten.

Voor omwonenden met vragen over de brand en de situatie in het centrum is het algemene informatienummer (0800-1809) beschikbaar. "Bel alleen als het echt nodig is om overbelasting te voorkomen", waarschuwt de gemeente op haar website.