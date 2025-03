Historische panden Arnhem dreigen in te storten door grote brand

Er dreigt instortingsgevaar bij de panden in het centrum van Arnhem die getroffen zijn door een grote brand, aldus een woordvoerder van de brandweer. Het gaat om ongeveer tien historische panden, schat hij. Daarin zitten winkels met daarboven huizen en opslagplaatsen.

De brand die ontstond in de nacht van woensdag op donderdag begon in een zaak voor feestartikelen. De brandweer is tot "zeker laat in de avond" bezig, zegt een woordvoerder. Daardoor blijft een groot deel van het centrum ook tot laat in de avond afgesloten.

Brand 'zo goed als' onder controle

Het vuur is inmiddels "zo goed als onder controle", aldus de woordvoerder. Alleen kunnen de hulpdiensten de kern van de brand nog niet bereiken. "Wel weten we zeker dat de brand niet meer kan overslaan naar andere panden." Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

ANP