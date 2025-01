Boerderij in Assen volledig uitgebrand, NL-alert verstuurd vanwege rook

Een boerderij aan de Witterhaar bij Assen is maandagavond volledig uitgebrand. Dat meldt de veiligheidsregio. Bij de brand komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd.

De brandweer rukte rond 20.40 uur met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. De hulpdiensten zijn met groot materieel aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De brandweer richt zich nu op bescherming van de omgeving.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.