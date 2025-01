Harde wind rukt dak van woningen in Oss

Storm Floriane heeft maandagmiddag flink huisgehouden aan de Willibrordusweg in Oss. Het dak van twee woonhuizen waaide door de storm los. De dakbedekking kwam in de tuin van een van de woningen terecht.

De brandweer rukte uit met een tankautospuit en een hoogwerker. Er zijn geen gewonden gevallen, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Hart van Nederland weten.

Storm Floriane trekt maandag met stevige windstoten over het land. Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege windstoten van mogelijk 75 tot 100 kilometer per uur. Floriane is de derde officiële winterstorm en de tweede storm van het nieuwe jaar.