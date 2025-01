Storm zorgt voor uitgevallen treinen en vertraging

Storm Floriane veroorzaakt maandagmiddag problemen in verschillende delen van het land. In het zuiden zijn op twee locaties bomen op het spoor terechtgekomen, meldt de NS. Ook zorgen voorwerpen in de bovenleidingen voor vertragingen op meerdere treintrajecten.

Tussen Maastricht en Valkenburg rijden momenteel geen treinen door een omgewaaide boom op het spoor. Dit duurt naar verwachting tot 16.30 uur. Tussen Eindhoven en Weert rijden minder treinen doordat er een voorwerp - mogelijk een tak of een stuk plastic - in de bovenleiding is gewaaid. Hoe lang dit duurt, is volgens een woordvoerster van de NS niet bekend.

Tussen Oss en Den Bosch is ook iets in de bovenleiding van het traject gewaaid. Daar rijden minder treinen tot naar verwachting 19.30 uur. Eerder lag er ook een boom op het spoor tussen Eindhoven en Helmond waardoor treinen vertraagd waren en er minder treinen reden. Dat probleem is inmiddels opgelost.

'Opletten geblazen' op de weg

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor de gevolgen van Floriane. "Door de harde wind zien we op dit moment aardig wat takken, bomen en andere objecten op de weg. Die zorgen behalve voor gevaar ook voor afgesloten rijstroken." De dienst zegt dat het "opletten geblazen" is op de weg.

Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege windstoten van mogelijk 75 tot 100 kilometer per uur. Floriane is de derde officiële winterstorm en de tweede storm van het nieuwe jaar.

ANP