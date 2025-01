Tweede storm van dit jaar is een feit

In IJmuiden werd tussen 14.00 uur tot 15.00 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten. Het is officieel de tweede storm van het nieuwe jaar en de derde storm van het winterseizoen, meldt Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne. Op 6 december stormde het ook al op Texel, Vlieland en Lauwersoog en daarna volgde een nieuwjaarsstorm op Vlieland en IJmuiden. Twee stormen dus binnen een week! De hoogste windstoot van 108 kilometer per uur is maandag gemeten in Hoek van Holland.

Een stormdepressie met de naam Floriane trekt maandagmiddag over de Noordzee en veroorzaakt veel wind in ons land. De zuidwestenwind trekt aan naar vrij krachtig, tot soms stormachtig met windkracht 5 tot 8. Aan zee en boven het IJsselmeer kan het nog wat harder waaien met af en toe een windkracht 9. In IJmuiden gebeurde dit zelfs een heel uur, dus is sprake van de tweede officiële storm van dit jaar.

In het binnenland komen zware windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur. Aan zee zijn ze nog iets sterker. Hoek van Holland noteerde een zeer zware windstoot van 108 kilometer per uur. Maar het Gelderse Herwijnen noteerde een flinke windvlaag van 96 km/u. Voor Gelderse begrippen behoorlijk zwaar.

Bomen omgewaaid

De zware windstoten, die tot diep in het binnenland voorkomen, kunnen schade veroorzaken. Takken kunnen van bomen breken of bomen waaien zelfs om en ook dakpannen kunnen loskomen. Verder is de wind ook lastig voor het verkeer, vooral voor fietsers, vrachtwagens en auto’s met aanhanger.

De windstoten, die uit het zuidwesten komen, nemen in de avond snel af. Alleen het Waddengebied heeft er dan nog mee te maken. Met de harde wind komt zachte lucht mee. De temperatuur liep in de middag op tot maar liefst 13 graden.

Komende dagen krijgen we heel ander weer. Het koelt flink af met een paar winterse buien, maar ook zon tussendoor. Verder staat er veel minder wind. In de nachten gaat het weer vriezen. Woensdagavond en donderdag kan in het zuiden een laag sneeuw vallen. De temperatuur ligt overdag rond de 5 graden, maar in het zuiden ligt het kwik later in de week rond het vriespunt.

Vorig jaar negen stormen

Gemiddeld telt een jaar zeven dagen met een officiële storm in ons land. Daarbij moet worden vermeld dat een stormdepressie soms meerdere dagen storm kan veroorzaken. Vorig jaar lag dit aantal met negen wat hoger dan gemiddeld.

De meteorologische winter, die van 1 december tot 1 maart loopt, is het seizoen met de meeste stormen. Terwijl de herfst twee stormen telt, krijgt een gemiddelde winter vier dagen met storm. Dertig jaar geleden telde de winter gemiddeld nog vijf dagen met storm.

In de winters van 1974 en 1990 kwam het op veertien dagen tot storm in ons land, een record. Deze eeuw zijn 2002 en 2022 de meest onstuimige winters met 9 keer storm. Vorig jaar telde de winter zes dagen met storm. In de winter van 2023 bleef voor het eerst sinds 2013 een winterstorm uit.