Regen en windstoten gaan mogelijk voor drukke avondspits zorgen

Het onstuimige weer dat maandagmiddag over Nederland trekt, kan leiden tot flinke verkeersdrukte. Dit wordt versterkt doordat het de eerste werkdag na de kerstvakantie is, waardoor er meer verkeer op de weg is dan de afgelopen weken. Volgens Weeronline valt de regen op veel plaatsen precies tijdens de avondspits, gepaard met harde wind en mogelijk zware windstoten.

Vanaf 12.00 uur geldt in het hele land code geel. Vooral bestuurders van lege aanhangers en vrachtwagens zonder lading moeten extra alert zijn vanwege de gevaarlijke omstandigheden, waarschuwt Weeronline.

Waar en wanneer is code geel van kracht? Zeeland: code geel voor zware windstoten van 12.00 tot 17.00 uur

Noord-Brabant : code geel voor zware windstoten van 12.00 tot 17.00 uur

Limburg : code geel voor zware windstoten van 12.00 tot 17.00 uur

Zuid-Holland : code geel voor zware windstoten van 12.00 tot 17.00 uur

Noord-Holland : code geel voor zware windstoten van 13.00 tot 17.00 uur

Utrecht : code geel voor zware windstoten van 13.00 tot 17.00 uur

Gelderland: code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 18.00 uur

Flevoland : code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 18.00 uur

Waddenzee: code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 23.00 uur

Friesland : code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 19.00 uur

IJsselmeergebied : code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 19.00 uur

Overijsel: code geel voor zware windstoten van 15:00 tot 18.00 uur

Drenthe: code geel voor zware windstoten van 15:00 tot 19.00 uur

Groningen: code geel voor zware windstoten van 15:00 tot 19.00 uur

Waddeneilanden: code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 23.00 uur Bron: KNMI. Laatste update: 6 januari 08.06 uur.

Winters

Na maandag slaat het weer om naar een "licht winters" karakter. Vanaf dinsdag daalt de temperatuur flink, met maxima van slechts 5 graden. De kans op nachtvorst neemt toe, en vanaf woensdagavond is er vooral in het zuidoosten kans op sneeuw.