Sneeuw gaat over in regen, volgende week opnieuw wit

De eerste grootschalige sneeuwval van deze winter is een feit. Zondagochtend sneeuwde het in heel het land. Er gold code geel vanwege gladheid. Maar inmiddels is de sneeuw weer langzaam aan het smelten, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

De sneeuw smelt nu al omdat er zachte lucht vanuit het zuiden ons land binnenkomt. In de zuidelijke provincies en in het midden van het land regent het inmiddels. In het noordoosten van het land blijft het tot het begin van de middag sneeuwen. Daarna neemt de zachte lucht ook daar de overhand en gaat de sneeuw over in regen.

De temperatuur is hoog voor de tijd van het jaar, met in het zuiden zelfs dubbele cijfers op de thermometer. In het noorden blijft het nog enige tijd waterkoud, maar ook daar loopt de temperatuur uiteindelijk op. Ondertussen neemt een stevige zuidelijke wind toe, die aan zee zelfs tot windkracht 7 kan oplopen. Zondagavond is het overal bewolkt en valt er hier en daar regen. In de nacht wordt het niet kouder dan 9 graden.

Lees ook: Nederland kleurt wit en dat levert prachtige plaatjes op

Van zacht naar koud

Maandag eindigt de kerstvakantie en begint de eerste volle werkweek van het jaar. Die start met opnieuw hoge temperaturen: het wordt tussen de 10 en 14 graden. De bewolking overheerst, maar af en toe laat de zon zich zien. Door de zuidelijke wind, die maandagmiddag wat afneemt en naar het westen draait, stroomt er in de avond en nacht naar dinsdag koudere lucht het land binnen.

Vanaf dinsdag wordt het weer een stuk frisser met temperaturen rond de 5 graden en 's nachts lichte vorst. De zon breekt af en toe door, maar er vallen ook winterse buien met lokaal opnieuw sneeuw. Dinsdag kan er al wat natte sneeuw vallen en op donderdag is de kans op sneeuw het grootst.