Schiphol schrapt tientallen vluchten door winters weer

Schiphol waarschuwt zondag voor vertragingen en annuleringen vanwege het winterse weer. Op de website van de luchthaven is te zien dat er tientallen vluchten zijn geschrapt. Reizigers wordt aangeraden de actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

Volgens een woordvoerder van Schiphol zijn er in totaal ongeveer zeventig vluchten uit het vluchtschema gehaald. Ook trof de luchthaven andere voorzorgsmaatregelen om zondag goed bestand te zijn tegen de sneeuw, regen en lage temperaturen. Zo zijn de sneeuwruimers zondagochtend al vroeg begonnen met sneeuwruimen.

Voorlopig is het baangebruik op Schiphol nog beperkt. Het is de verwachting dat Schiphol begin van de middag weer "vol kan draaien", geeft de woordvoerder aan. Maar ook daarna is waarschijnlijk nog sprake van "een rommelige dag", voorspelt hij.

Lees ook: Hier valt zondagochtend de meeste sneeuw

Het winterse weer valt samen met de laatste dag van de kerstvakantie. Voor Schiphol is het in de kerstperiode doorgaans druk, maar volgens de woordvoerder is de drukte zondag wel "beheersbaar". Schiphol is mede door alle voorbereidingen volgens hem ook nog goed bereikbaar.

Code geel

In het hele land is code geel van kracht om gladheid door sneeuwval en mogelijk beperkt zicht. Door de sneeuwval worden wegen glad en daarvan kan het verkeer hinder ondervinden. Mogelijk leidt dat ook tot vertragingen op de weg.

In de loop van de ochtend gaat de sneeuw over in regen. Dat gebeurt het eerst in het zuidwesten, aan het begin van de middag ook in het noordoosten. De gladheid verdwijnt dan weer.

Volgens het KNMI valt op de meeste plaatsen tussen de 1 en 3 centimeter sneeuw. In een brede zone over het midden van het land kan 3 tot 5 centimeter vallen.

ANP