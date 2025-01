Hier valt zondagochtend de meeste sneeuw

Sneeuwliefhebbers kunnen zondagochtend hun wekker vroeg zetten, want in de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend valt volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne in het hele land een laagje sneeuw. In een strook van het westen, over het midden naar het oosten kan in een paar uur tijd zo’n 5 centimeter vallen. De sneeuwpret is echter van korte duur, want zondagmiddag valt regen en wordt het 10 graden.

Het is zondag weer een typische situatie zoals we die vaker gaan zien in de toekomst. Als het nog even winter is, moeten we er snel bij zijn. Het laagje sneeuw blijft namelijk maar heel even liggen. Toch is het wel de eerste keer dat het hele land wordt ondergedompeld door het witte goud.

Meteen wit

De sneeuwstoring is een warmtefront en de naam zegt het al: er komt warmere lucht onze kant op. De kou wordt verdreven en dat gaat gepaard met enige uren sneeuw. Halverwege de nacht begint het langs de Belgische grens en rond 06.00 uur sneeuwt het ook in het midden van het land. Het uiterste noorden komt pas halverwege de ochtend aan de beurt.

Op dat moment ligt er op veel plaatsen een paar centimeter. In een strook van het westen, over het midden naar het oosten wordt de meeste sneeuw verwacht, zo’n 4 of 5 centimeter. Mogelijk valt op de Veluwe nog iets meer. En terwijl in het noorden dan pas de eerste vlokken vallen, gaat de sneeuw in het zuiden alweer over in regen.

Wekker zetten

Sneeuw wordt zeldzaam in Nederland en wie ervan wilt genieten moet snel zijn. Rond het middaguur valt alleen in het noordoosten nog sneeuw, in de rest van het land is de sneeuw dan al overgegaan in regen en zal het sneeuwdek ook weer snel verdwijnen. Sterker, de temperatuur loopt in de namiddag op tot ruim 10 graden.

Maandag is al helemaal geen sprake meer van winterweer, dan is het onstuimig en zeer zacht met 11 tot plaatselijk 15 graden. We komen in de buurt van warmterecords. Na maandag wordt het voor de winterliefhebbers gelukkig weer kouder met vorst in de nachten. Ook stijgt de kans op een winterse bui weer.

Sneeuwdagen gehalveerd

Door de opwarming van de aarde neemt het aantal witte dagen in ons land snel af. In de jaren 70 van de vorige eeuw was het nog gemiddeld op negentien dagen wit in ons land, twaalf dagen in Zeeland tot 32 in de Limburgse heuvels. Dertig jaar later (het huidige klimaat) is dat gemiddelde afgenomen tot slechts tien sneeuwdekdagen. Zelfs dat aantal wordt al jaren bijna niet meer gehaald.

De sneeuwrijkste plekken vinden we tegenwoordig nog op de Veluwe en in de Limburgse heuvels, daar is het gemiddeld nog 18 dagen wit, tegen 6 dagen langs de Zeeuwse kust.