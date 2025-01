Sneeuwlaag tot 5 centimeter op komst: wanneer en waar kunnen we dat verwachten?

Grote kans dat een flink deel van het land zondagochtend ontwaakt in een winters landschap. Het KNMI en meteorologen waarschuwen dat de sneeuw voor problemen kan zorgen. In meerdere provincies geldt dit weekend code geel. Waar gaat het sneeuwen, vanaf hoe laat, en waar moet je extra op letten?

In de nacht van vrijdag op zaterdag geldt code geel voor meerdere provincies. Het KNMI waarschuwt in Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen voor gladheid door bevriezing van het wegdek en winterse buien. Niet alleen automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers moeten rekening houden met gevaarlijke situaties. De waarschuwing is van kracht van vrijdag 21.00 uur tot zaterdag 10.00 uur.

Enkele centimeters sneeuw

Zondag valt op veel plaatsen sneeuw. Hoewel dat prachtige winterse beelden oplevert, kan het ook voor problemen zorgen op de weg. In de (vroege) ochtend valt er 1 tot 3 centimeter sneeuw, terwijl in een brede strook over het midden van het land 3 tot 5 centimeter mogelijk is. Volgens het KNMI kunnen sneeuwbuien zorgen voor een glad wegdek en beperkt zicht.

De sneeuw blijft even liggen, maar niet lang. Zondagochtend gaat de sneeuw over in regen, beginnend in het zuidwesten en later ook in het noordoosten. Rond de middag is de gladheid grotendeels verdwenen.

Code geel: waar en van hoe laat tot hoe laat gaat het sneeuwen? Zeeland: code geel voor sneeuw en gladheid van 03.00 tot 09.00 uur

Noord-Brabant : code geel voor sneeuw en gladheid van 03.00 tot 09.00 uur

Limburg : code geel voor sneeuw en gladheid van 03.00 tot 09.00 uur

Zuid-Holland : code geel voor sneeuw en gladheid van 04:00 tot 11.00 uur

Noord-Holland : code geel voor sneeuw en gladheid van 04:00 tot 11.00 uur

Utrecht : code geel voor sneeuw en gladheid van 04:00 tot 11.00 uur

Gelderland: code geel voor sneeuw en gladheid van 04:00 tot 11.00 uur

Flevoland : code geel voor sneeuw en gladheid van 04.00 tot 11.00 uur

Overijsel: code geel voor sneeuw en gladheid van 04:00 tot 11.00 uur

Drenthe: code geel voor sneeuw en gladheid van 05:00 tot 13.00 uur

Friesland : code geel voor sneeuw en gladheid van 05.00 tot 13.00 uur

Groningen: code geel voor sneeuw en gladheid van 05:00 tot 13.00 uur

Waddeneilanden: code geel voor sneeuw en gladheid van 05.00 tot 13.00 uur Bron: KNMI. Laatste update: 3 januari 19.45 uur.

Zacht weer na sneeuwbuien

De temperaturen verschillen zondag flink. Halverwege de middag is het in het zuiden en zuidwesten 10 tot 11 graden, terwijl in Groningen de temperatuur net boven het vriespunt blijft. Later stijgt het in het noordoosten naar zo'n 2 graden. In de avond wordt het zachter met temperaturen tussen de 9 en 11 graden, en in het noordoosten zo'n 7 graden.

Volgende week blijven de temperaturen hoog. Met dubbele cijfers op de thermometer lijkt het voorlopig gedaan met winterse neerslag.