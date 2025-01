Sneeuw op komst: vandaag en morgen winterse buien, zondagochtend hele land wit

Let vrijdag goed op als je naar buiten moet. Het kan glad zijn op de weg vanwege bevriezing van natte weggedeeltes en winterse buien. Later op de dag kan er op meerdere plekken in het land regen of sneeuw vallen. Al wordt het in het zuiden droog en kan de zon flink gaan schijnen. Het wordt 3 tot 5 graden.

Vanochtend vallen er winterse buien in het midden en noorden van het land. Vooral in het oosten is er hierbij kans op sneeuw. In het westen gaat het vooral regenen. De stevige westenwind zorgt ervoor dat het waterkoud aanvoelt buiten. Vanavond en de komende nacht trekken de buien grotendeels richting het zuiden. Ook dan kan het glad zijn op de weg.

Vijf centimeter sneeuw

Morgen vallen er lokaal winterse buien en is er kans op wat zon. De temperatuur ligt dan tussen de 2 en 5 graden. Zondag gaat die richting het vriespunt en valt er in de nacht van zaterdag op zondag sneeuw. In de ochtend kan het hele land dan ook wit kleuren. Naar verwachting valt er 5 centimeter sneeuw.

Al blijft het helaas niet lang liggen, want in de middag krijgen we te maken met zachte lucht en gaat de sneeuw over in regen. Aan het einde middag wordt het dan ook tenminste 10 graden.

Onstuimig weer

Houd er rekening mee dat we maandag te maken krijgen met regenachtig en onstuimig weer met aardig wat wind. Het wordt dan plaatselijk 14 graden. Vanaf dinsdag komt er weer koude lucht het land in. Het kan in de nachten weer flink gaan vriezen. Overdag liggen de temperaturen enkele graden boven nul.