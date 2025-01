In het hele land kans op gladheid, strooiwagens weer in actie

Strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn weer de weg opgegaan om eventuele gladheid te bestrijden. Sinds donderdag 19.00 uur is ruim 2,5 miljoen kilo zout gestrooid. De wagens hebben sinds die tijd bijna 35.000 kilometer gereden, meldt Rijkswaterstaat vrijdagochtend rond 07.00 uur. Automobilisten worden gewaarschuwd voorzichtiger te rijden, het kan in het hele land namelijk glad zijn.

In Leeuwarden vloog door de gladheid een auto uit de bocht, is te zien in bovenstaande video.

Rijkswaterstaat heeft ruim 250 miljoen kilo strooizout op voorraad en beschikt over 577 strooiwagens. Ook staan er 630 sneeuwschuivers klaar. Met het materieel kunnen de strooiwagens binnen twee uur 10.000 kilometer afleggen, zo staat op de site van Rijkswaterstaat. Zo'n 1500 mensen werken aan de gladheidsbestrijding. Op woensdag 20 november kwamen de strooiwagens dit winterseizoen voor het eerst in actie.

Extra afstand

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan extra afstand tot voorliggers te houden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en geen abrupte stuurbewegingen te maken.

In h ele land glad

Wees dus voorzichtig op de weg, want het kan in het hele land glad zijn op de weg. Vrijdagmiddag is het naar verwachting droog in het zuiden en schijnt de zon, maar het midden en noorden van het land krijgt te maken met winterse buien. In het oosten kan het hierbij zelfs gaan sneeuwen. Het wordt 3 tot 5 graden.

Zaterdag is er nog kans op een lokale winterse bui. En in de nacht naar zondag kan het zelfs gaan sneeuwen en ligt de temperatuur rond het vriespunt. In de ochtend wordt het dan even wit, maar de sneeuw zal niet lang blijven liggen, want in de middag gaat de sneeuw over in regen.

ANP/Hart van Nederland