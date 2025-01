Drukke jaarwisseling voor autoberger: 'Een waar autokerkhof hierachter'

Het lijkt erop dat de schade van afgelopen jaarwisseling ook deze keer weer flink in de papieren gaat lopen. En dat zien ze ook in Utrecht. "Het is een waar autokerkhof hierachter", zegt Harry Collewijn, mede-eigenaar van het gelijknamige autobergingsbedrijf.

In de nacht van de jaarwisseling kwamen er al veertig auto's met (flinke) schade binnen, overdag volgden er nog een stuk of tien. Ook de afgelopen nacht zijn er weer nieuwe wrakken binnengekomen en de eerste teleurgestelde eigenaren hebben al gebeld. Staat hun afgefikte auto bij Harry? De verwachting is dat er op deze tweede dag van 2025 ook nog wat gedupeerden langskomen om een kijkje te nemen wat er nog van hun auto over is.

Lastig

Er staat de Utrechtse bergers dus weer een drukke dag te wachten. Het kantoor zit na de feestdagen dan ook weer vol met collega's. "We zijn nu bezig met het achterhalen van de kentekens of chassisnummers, dan kunnen we die doorgeven aan de politie", stelt Harry.

Hoewel sommige auto's misschien nog gered kunnen worden, is het maar de vraag of dat ook daadwerkelijk nog gaat lukken. Harry legt uit: "De meeste schadebedrijven willen de auto's overigens helemaal niet meer hebben, vanwege bijvoorbeeld al die accu's die kunnen ontbranden. Dat maakt het voor de gedupeerden wel extra lastig om de schade te laten herstellen."