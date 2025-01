Eindelijk zon: donderdag opklaringen, maar ook enkele buien

Na dagen van grijs krijgen we donderdag eindelijk de zon weer te zien. Wel trekken er nog buien over het land, soms wat hagel of onweer. Vrijdag kunnen we zelfs te maken krijgen met de eerste winterse buien van dit jaar

Donderdagochtend trekt een regengebied via het zuidoosten het land uit, waarna overal de zon doorbreekt. Toch blijft het wisselvallig: vanaf zee trekken nieuwe buien over, soms met hagel en onweer. De temperaturen liggen tussen de 4 graden in Limburg en 7 graden aan zee, met een stevige west- tot noordwestenwind.

In de avond en in de nacht naar vrijdag koelt het af tot rond het vriespunt. Lokaal valt nog een (winterse) bui.

Vrijdag wordt een koudere dag met maxima van 2 graden in het oosten en 5 graden in het westen. Naast zonneschijn trekken er enkele winterse buien over het land, en in het oosten kan het zelfs even gaan sneeuwen. De wind blijft stevig uit het westen waaien.

Koud en kil weekend

Het weekend begint zaterdag kil met 3 graden en wat zon, maar later neemt de bewolking toe. In de nacht naar zondag gaat het sneeuwen, maar door de zachtere lucht die vanuit het zuiden wordt aangevoerd gaat dat al snel over in regen. Zondagochtend valt er in het noorden eerst nog wat sneeuw, maar al snel gaat het overal over in regen. De temperatuur ligt rond 6 graden.

Maandag blijft het zacht en wisselvallig met 8 graden. Vanaf dinsdag wordt het kouder met 4 graden en meer kans op winterse buien.