Spekgladde wegen zorgen voor ongelukken, auto vliegt uit bocht in Leeuwarden

Door bevriezing van natte weggedeelten en winterse buien kan het overal in het land glad zijn vrijdagochtend. En dat zorgt inmiddels al voor een flink aantal ongelukken. Zo ook op de toerit naar de N31 in Leeuwarden, een automobilist vloog daar uit de bocht door de gladde weg.

De automobilist merkte te laat dat de bocht van de toerit glad was, en kon het voertuig volgens een videocorrespondent ter plaatse niet meer houden. De auto kwam in de sloot terecht. Gelukkig voor de inzittenden is er niemand gewond geraakt. De auto is uit de sloot getakeld en weggesleept.

Strooiwagens opgehouden

Strooiwagens die meer ongelukken proberen te voorkomen door te strooien werden door het ongeval opgehouden. Vanwege de afgesloten toerit van de N31 moesten zij even wachten.

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan extra afstand tot voorliggers te houden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en geen abrupte stuurbewegingen te maken.