Gladheid door sneeuw: zo laat is code geel van kracht bij jou

Het levert prachtige plaatjes op, maar de sneeuw zorgt zondagochtend ook voor gladheid en mogelijk beperkt zicht. Daarom is code geel van kracht. Het verkeer kan hinder ondervinden en er zijn dan mogelijk vertragingen op de weg, aldus het KNMI.

In de loop van de ochtend gaat de sneeuw over in regen. Eerst in het zuidwesten, maar begin van de middag ook in het noordoosten. De gladheid verdwijnt dan weer.

Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter sneeuw. In een brede zone over het midden van het land kan 3 tot 5 centimter vallen. In onderstaand schema zie je hoe laat code geel bij jou geldt.