Nederland kleurt wit en dat levert prachtige plaatjes op

Op de meeste plaatsen in ons land sneeuwt het op dit moment, meldt het KNMI zondagmorgen. In het noordoosten is het eerst nog droog, maar ook daar gaat het de komende uren sneeuwen. En die sneeuw levert prachtige plaatjes op!

Door de sneeuwval worden wegen glad en daarvan kan het verkeer hinder ondervinden. In het hele land is code geel van kracht om gladheid. Mogelijk leidt de gladheid tot vertragingen op de weg. In de loop van de ochtend gaat de sneeuw over in regen. Dat gebeurt het eerst in het zuidwesten, aan het begin van de middag ook in het noordoosten. De gladheid verdwijnt dan weer.

Volgens het KNMI valt op de meeste plaatsen tussen de 1 en 3 centimeter sneeuw. In een brede zone over het midden van het land kan 3 tot 5 centimeter vallen.

Vanuit het hele land ontvingen wij zondagochtend video's en foto's:

Doetinchem (Foto: Ron Smit)

Zevenhuizen (Foto: Jolanda Bakker)

Apeldoorn (Foto: John)

Katwijk aan Zee (Foto: Janine Gorree-Vlieland)

Spijkenisse (Foto: Carina)

Gestrooid

Strooiwagens zijn vanaf gisteravond de weg opgegaan en hebben sinds 19.00 uur meer dan 4 miljoen kilo zout gestrooid, meldt Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor de snelwegen. Gemeenten en provincies hebben de hoofdpaden en doorgaande wegen voorzien van een laagje zout.

Hart van Nederland/ANP

Beeld: SQ Vision