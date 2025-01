Strooiwagens opnieuw de weg op om verwachte sneeuw en gladheid

Strooiwagens gaan zaterdagavond weer de weg op vanwege verwachte sneeuw en gladheid. In de nacht van zaterdag op zondag geldt vanaf 02.00 uur code geel in heel het land. De weerswaarschuwing blijft in de noordelijke provincies tot zondagmiddag van kracht.

In bijvoorbeeld Middelburg en de hele provincie Flevoland wordt vanaf 19.00 uur gestrooid, in Den Haag gaan de strooiwagens rond 20.00 uur de hoofdpaden en doorgaande wegen van zout voorzien. Ook in onder meer Utrecht en Amstelveen wordt de komende nacht gestrooid.

Gladheid door sneeuw

Het KNMI meldt dat het komende nacht vanuit het zuidwesten begint te sneeuwen. Hierdoor kan gladheid op de weg en beperkt zicht ontstaan. Zondagochtend gaat de sneeuw eerst in het zuidwesten over in regen, waardoor de gladheid verdwijnt. Aan het begin van de middag zal dit ook in het noordoosten het geval zijn.

