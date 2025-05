Wisselvallige vrijdag met buien, zon en wind

Na een bijzonder lange droge periode kunnen we de komende dagen weer geregeld buien en perioden met regen verwachten. Vrijdag vallen verspreid over het land enkele buien. In de ochtend zijn de buien in het noorden wat pittiger, met lokaal ook hagel en onweer. Tussen de buien en stapelwolken door zien we ook geregeld de zon. De noordwestenwind waait nog stevig door met in de ochtend aan zee soms windkracht 6.

Vrijdagmiddag wordt het geleidelijk wat rustiger en is het vaker droog, zeker in het zuiden en westen van het land. Met een veelal matige en aan zee krachtige noordwestenwind wordt het rond 13 graden in het Waddengebied tot 15 graden in het zuiden van het land.

In de avond wordt het ook in het noorden en oosten nagenoeg droog en neemt de wind geleidelijk verder af. In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af naar 10 graden aan zee tot 5 graden in het binnenland.

Het weekend

Het weekend begint zaterdagochtend nog zo goed als droog, maar al snel gaat vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. De wind draait naar het zuidwesten waardoor het wel weer een paar graden warmer wordt met lokaal 18 graden.

Zondag begint juist buiig en nat, met in het oosten zelfs kans op onweer. In de middag wordt het dan vanuit het westen weer droger. Met steeds meer zon kan het dan alweer plaatselijk 20 graden worden.

Wisselvallig weer

Volgende week houdt het wisselvallige weer aan met maandag tussen de buien nog geregeld zon, maar op de andere dagen meer bewolking. De middagtemperaturen liggen rond een normale 18 graden.