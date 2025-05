Vogelbescherming: aanhoudende droogte funest voor vogels

De aanhoudende droogte is rampzalig voor tienduizenden vogels in Nederland. Deze lente is de droogste ooit gemeten in Nederland en daarmee staat het leefgebied van vogels onder druk, meldt Vogelbescherming Nederland. "Moerassen, vennen en weilanden drogen uit en het aantal beschikbare insecten en bodemdieren neemt af", aldus vogelbeschermer Bernard de Jong van Vogelbescherming.

Nederlanders zijn dol op vogels en hun gefluit. Sommige mensen kunnen zelfs verbluffende imitaties doen van deze geluiden, zo won Ad van Seggelen dit jaar het NK Vogelfluiten, zo is te zien in de bovenstaande reportage.

Zo hebben de grutto, tureluur en kievit het moeilijk als de grond kurkdroog wordt. De bovenlaag van de bodem droogt dan uit, de wormen gaan dieper in de grond zitten en de vogels kunnen met hun snavels niet meer in de harde grond pikken. Veel vogels bouwen bovendien het liefst een nest als het materiaal een beetje vochtig is, en uitgedroogde klei helpt ook al niet bij het bouwen ervan.

Waterbeheer aanpassen

Een bui zo nu en dan is niet genoeg om de problemen op te lossen, stelt Vogelbescherming. De organisatie noemt het noodzakelijk om de inrichting en het gebruik van het land "serieus aan te passen" om watertekorten te voorkomen en om neerslag langer vast te houden.

"Overheden, waterschappen en landgebruikers moeten gezamenlijk het waterbeheer aanpassen en investeren in natuurlijke klimaatbuffers die water vasthouden. Zulke gebieden helpen niet alleen vogels, maar maken Nederland ook weerbaarder tegen klimaatverandering", zegt vogelbeschermer De Jong.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP