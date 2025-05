KLM-vliegtuig moet halsoverkop terug om vlammen: mogelijk vogel in motor

Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Mumbai is zaterdagmiddag halsoverkop teruggekeerd naar Schiphol nadat er vlammen uit één van de motoren sloegen. Het toestel, een Boeing 777-300ER, was nog maar net opgestegen toen het misging. Op beelden is te zien dat er flinke steekvlammen uit de linkermotor kwamen, volgens NU.nl vergezeld van "harde knallen".

De vlucht met vluchtnummer KL877 vertrok om 12.05 uur en maakte kort daarna rechtsomkeert, nadat het boven de Noordzee een probleem kreeg met de motor. Volgens NH Nieuws stond de brandweer paraat bij de landing, maar hoefde niet in te grijpen omdat het toestel zelfstandig naar de gate kon taxiën.

"Het gaat goed. Vlammen en rook waren niet fijn... en dan is het ook heeeeel stil. Maar al snel kregen we het bericht dat het vuur uit was en dat je met één motor goed terug kan komen", heeft een passagier aan De Telegraaf laten weten. Het vliegtuig keerde na ongeveer 50 minuten terug op Schiphol, nadat het een bocht boven Rotterdam had gemaakt.

Het opstijgen van het vliegtuig en de steekvlammen uit de motoren zijn ook te zien in deze livestream.

Birdstrike

De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht, maar volgens luchtvaartjournalist Menno Swart bestaat het vermoeden dat het om een birdstrike gaat: een vogel die in de motor terecht is gekomen. Bevestiging daarvan is er nog niet.

Alle passagiers zijn volgens NH Nieuws ongedeerd gebleven. Zij werden opgevangen en worden omgeboekt naar een andere vlucht. Op dezelfde dag moest ook een ander KLM-toestel, een Boeing 787-9 op weg naar Tokio, wegens technische problemen terugkeren naar Schiphol, zo meldt NU.nl.