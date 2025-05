KLM vliegt niet meer over Pakistan na Indiase aanvallen

KLM vliegt niet meer over Pakistan. Vluchten worden om het land heen geleid, meldt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Hoe lang de luchtvaartmaatschappij het land mijdt en of dit voor vertraging voor passagiers zorgt, weet de woordvoerder niet. "We monitoren de situatie continu", zegt hij.

Ed spaart alle huisjes van KLM. Je ziet het in de bovenstaande video.

Dinsdagavond viel India meerdere locaties in Pakistan aan. Daarbij zijn volgens Pakistan zeker 26 mensen omgekomen en 46 mensen gewond geraakt. De actie volgt na dagen van oplopende spanningen om een dodelijke aanval van militanten in de betwiste Himalayavallei van Kasjmir.

Maandag liet KLM weten nog wel over Pakistan te vliegen. Persbureau Reuters meldt dat ook luchtvaartmaatschappijen Thai Airways en Korean Air het luchtruim van Pakistan mijden. Thai Airways zal vluchten naar Europa en Zuid-Azië omleiden en Korean Air doet dat met vluchten tussen Incheon bij Seoul en Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.

ANP