India vuurt raketten af op Pakistan: spanningen lopen gevaarlijk op

De situatie tussen India en Pakistan escaleert verder. India heeft bevestigd dat het onder de naam Operatie Sindoor raketaanvallen heeft uitgevoerd op negen plekken in Pakistan. Volgens de Indiase regering ging het om “precisieaanvallen op terroristische kampen”. Militaire doelen zouden niet zijn geraakt.

Pakistan spreekt die lezing tegen. Een woordvoerder van de Pakistaanse krijgsmacht meldde dat vijf locaties zijn getroffen, met drie doden en ruim tien gewonden tot gevolg. Volgens hem waren zeker twee moskeeën doelwit van de raketten. De Pakistaanse minister van Defensie noemt de Indiase claims over terreurdoelen "onwaar" en kondigt een reactie aan.

Explosies in Kasjmir

Inwoners van Muzaffarabad, in het Pakistaanse deel van de betwiste regio Kasjmir, meldden meerdere zware explosies in de omliggende bergen. De angst onder burgers groeit.

De spanningen tussen de twee buurlanden zijn de afgelopen tijd flink toegenomen na een bloedige terreuraanslag in het Indiase deel van Kasjmir. Daarbij kwamen 26 burgers om. India wijst naar Pakistan, dat elke betrokkenheid ontkent.

Conflict tussen kernmachten

Zowel India als Pakistan beschikt over kernwapens. De escalatie zorgt internationaal voor grote bezorgdheid. Het is nog onduidelijk of er meer aanvallen zullen volgen.

Hart van Nederland/ANP