Actie voor goed doel eindigt in cel: Paul na nachtmerrie terug uit India

Wat begon als een onschuldige fietstocht voor het goede doel, eindigde voor Paul Klein Tuente (65) uit Venlo in een nachtmerrie. Na bijna een maand opgesloten te hebben gezeten in een Indiase gevangenis, is hij eindelijk weer veilig thuis.

Tijdens zijn reis door Nepal stak Paul per ongeluk zonder visum de grens naar India over. "In een oogwenk stond ik omringd door gewapende agenten", vertelt hij. "Ze richtten hun wapens op me, ik had geen idee wat me overkwam." Paul werd gearresteerd, meerdere keren ondervraagd en belandde in een overvolle cel, samen met ruim veertig medegevangenen in de verzengende hitte.

'Zware crimineel'

Hoewel hij goed werd behandeld door medegevangenen, sloeg de angst hard toe. "Toen ik hoorde dat anderen met visumproblemen al maanden vastzaten, dacht ik: dat trek ik niet. Dat was het moment dat ik brak en in huilen uitbarstte", zegt Paul.

Dankzij de inzet van zijn familie, een advocaat en de Nederlandse ambassade mocht Paul uiteindelijk vertrekken. "Zelfs tot aan het vliegtuig in New Delhi stonden agenten met machinegeweren naast me, alsof ik een zware crimineel was."

Paul mag India nooit meer in, maar dat is voor hem geen probleem: hij wil er toch nooit meer naartoe.