Lhbtiq+'ers gewaarschuwd voor reizen naar de VS

Mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap die naar de Verenigde Staten reizen moeten er rekening mee houden dat daar andere wetten en gebruiken gelden voor lhbtiq+'ers dan in Nederland, waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. Eerder stelde het ministerie al dat enkele staten lokale wetten hebben ingevoerd die negatieve gevolgen kunnen hebben voor lhbtiq+-personen, bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot gezondheidszorg.

Waarom krijgt Trump van alles voor elkaar, terwijl in Nederland de plannen van het kabinet vastlopen? Amerikakenner Raymond Mens en politiek verslaggever Thomas van Groningen bespreken het in bovenstaande video.

BuZa benadrukt dat de Amerikaanse overheid op 20 januari bepaalde dat alleen een M of V wordt geaccepteerd als geslachtsvermelding. Dat betekent dat bij de aanvraag van een visum of ESTA het geboortegeslacht moet worden aangegeven. Voor vragen wijst het ministerie door naar het Amerikaanse consulaat in Amsterdam.

De eerste dagen na zijn aantreden voerde president Donald Trump een grote reeks decreten door, onder andere gericht tegen rechten van queerpersonen. Daarmee beperkt Trump zonder tussenkomst van het Congres de toegang tot de gezondheidszorg voor transgenders, non-binaire en intersekse personen, verbiedt hij overheidsinstellingen en organisaties die met de overheid werken bijzondere programma's die minderheden aantrekken en hij verbiedt transgenders om in het leger te dienen.

Eerder waarschuwden Denemarken, Finland en Duitsland inwoners die naar de VS reizen ook al voor de gevolgen van de wetswijzigingen. Dinsdag deed Frankrijk hetzelfde door inwoners erop te wijzen dat ze hun geboortegeslacht in hun visa- of ESTA-aanvraag moeten doorgeven.

ANP