Direct opstaan nadat het vliegtuig is geland kan je hier een boete opleveren

In Turkije riskeren vliegtuigpassagiers voortaan een boete als ze na de landing te vroeg opstaan. De Turkse luchtvaartautoriteit SHG heeft begin mei een nieuwe regel ingevoerd om dat gedrag tegen te gaan. De maatregel geldt voor alle Turkse luchtvaartmaatschappijen en is bedoeld om de veiligheid aan boord te verbeteren, schrijft De Telegraaf.

Veel reizigers klikken na de landing hun gordel al los nog vóór het bekende lampje 'stoelriemen vast' uitgaat. Sommigen staan zelfs al op om hun bagage uit de vakken te halen, terwijl het toestel nog naar de gate taxiet. Dat moet afgelopen zijn, vinden de Turkse autoriteiten. Wie nu zijn gordel te vroeg losmaakt, wordt beschouwd als 'onwettige passagier' en kan worden beboet. Het cabinepersoneel mag deze passagiers melden bij het directoraat-generaal voor burgerluchtvaart. De hoogte van de boete is nog niet bekend.

Nederlandse vakantiegangers gaan deze zomer weer massaal met het vliegtuig op vakantie, zelfs vaker dan vorig jaar. Dat zie je in de video bovenaan.

Turkish Airlines heeft de aangepaste aankondigingen aan boord al verspreid onder zijn personeel. Passagiers krijgen nu tijdens de landing een extra waarschuwing dat ze pas mogen opstaan als het toestel volledig tot stilstand is gekomen en het lampje uit is. Ook wordt hen gevraagd te blijven zitten tot ze aan de beurt zijn om het toestel te verlaten.

Gaan we dit ook in Nederlandse vliegtuigen zien?

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zien voorlopig niets in zulke strenge sancties. KLM laat weten dat zo’n boetebeleid hier "niet aan de orde is". Ook Corendon geeft aan geen plannen te hebben voor vergelijkbare maatregelen, al wordt de situatie in Turkije wel gevolgd. "We handelen zoals altijd in lijn met de internationale en lokale wet- en regelgeving", aldus woordvoerder Jules van de Ven tegen De Telegraaf.

Hoewel ook bij Corendon soms mensen te vroeg opstaan, blijkt een simpele waarschuwing meestal al voldoende. "We begrijpen dat je na een lange vlucht je benen wilt strekken. Maar eerder opstaan zorgt er echt niet voor dat je sneller het vliegtuig uit bent", zegt de woordvoerder.