KLM annuleert vluchten na fouten in onderhoud Boeing 787's

KLM heeft zaterdag drie internationale vluchten moeten annuleren, omdat het onderhoud aan zeven Boeing 787-toestellen niet volgens de juiste procedure is uitgevoerd. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij. De geannuleerde vluchten gingen naar Mexico-Stad, Chicago en Portland. De getroffen passagiers worden omgeboekt.

De vlucht naar Mexico, met 250 reizigers aan boord, heeft een volledige dag vertraging. De andere twee vluchten vertrekken met een vertraging van drie tot vijf uur. In totaal ondervinden bijna 650 passagiers flinke hinder door de onderhoudskwestie.

Eind vorig jaar moesten twee toestellen van KLM na vertrek terugkeren naar Schiphol vanwege technische problemen aan boord. Dat zie je in de video bovenaan.

Volgens een woordvoerster van KLM werd er eerder vanuit gegaan dat alle passagiers pas zondag zouden kunnen vertrekken. Inmiddels wordt geprobeerd de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

"Hoewel er geen sprake is van veiligheidsrisico's, worden de zeven vliegtuigen versneld onderhouden en blijven ze in de tussentijd aan de grond", laat KLM weten.

Vervangend toestel waar mogelijk

De fout heeft te maken met het onderhoud van een onderdeel dat wordt gebruikt tijdens het tanken. Bij Boeing 777-toestellen is deze procedure wél goed gevolgd, maar voor de 787 gelden andere instructies. "KLM heeft daarom besloten de onderhoudswerkzaamheden aan de zeven betrokken 787-toestellen zo snel mogelijk volgens de correcte voorschriften uit te voeren", aldus de maatschappij.

De luchtvaartmaatschappij zegt zich in te spannen om de overlast voor reizigers zo klein mogelijk te houden. "Waar mogelijk wordt een vervangend vliegtuig ingezet. Als dat niet lukt, worden passagiers omgeboekt naar een andere vlucht, zodat zij hun bestemming kunnen bereiken met zo min mogelijk overlast."

Of er ook zondag en in de loop van volgende week nog vluchten worden getroffen, is op dit moment niet duidelijk. "We zijn nu bezig met de planning voor zondag, dat is nu nog niet bekend", zegt een woordvoerster van KLM.

Vergoeding bij vertraging

Passagiers die meer dan drie uur vertraging oplopen, kunnen rekenen op een vergoeding vanuit KLM. De luchtvaartmaatschappij beschikt over een vloot van 228 vliegtuigen. Daarvan zijn er 24 van het type Boeing 787, die wereldwijd worden ingezet voor verre bestemmingen.

