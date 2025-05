Nieuwe hoop in zoektocht vermiste Spitfire van zoon KLM-oprichter Plesman

Het is een van de laatste grote Nederlandse WOII-raadsels: wat gebeurde er met Jan Leendert Plesman, de zoon van KLM-oprichter Albert Plesman? De 24-jarige piloot werd op 1 september 1944 boven Noord-Frankrijk neergeschoten, maar zijn lichaam én vliegtuig werden nooit teruggevonden. Nu, bijna 80 jaar later, komt er opnieuw beweging in de zaak, met hulp uit onverwachte hoek.

Studenten van de Mandeville Academy in Gouda proberen, samen met de Koninklijke Luchtmacht, de crashsite van de Spitfire van Plesman te achterhalen. Zij gebruiken hun kennis van statistiek, natuurkunde en beeldanalyse om de zoektocht opnieuw richting te geven. Via oude ooggetuigenverslagen, satellietbeelden en bodemmetingen proberen ze te achterhalen waar het toestel kan zijn neergestort én hoe diep het in de grond zit.

Nieuwe locaties, nieuwe kans

De hoop is gericht op twee plekken in Noord-Frankrijk: nabij Arras, waar een getuige destijds een vliegtuig zag neerstorten, en in het Forêt de Nieppe, waar in 2010 metalen onderdelen van een Spitfire werden gevonden. Die locatie kon jarenlang niet verder worden onderzocht door verzet van een boze boer, die zich benadeeld voelde na eerdere opgravingen. Inmiddels is hij overleden, en zijn opvolger is wél bereid mee te werken.

De luchtmacht heeft officieel een verzoek ingediend bij de nieuwe landeigenaar. Als alles doorgaat, kan er na de zomer opnieuw gezocht worden.