KLM start onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door medewerkers

KLM heeft een onderzoek geopend naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door medewerkers. Er is een melding gedaan over het digitaal delen van ongepaste berichten over collega's. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de security-afdeling van KLM, in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Als uit het onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag, "zullen passende maatregelen worden genomen", meldt KLM. Medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren of ervaren, kunnen zich melden bij de vertrouwenspersonen van de luchtvaartmaatschappij.

Zie in de video bovenaan dit artikel hoe KLM-fanaat Ed smachtend wacht op zijn 100e KLM-huisje.

Gevolgen

Een woordvoerster kan verder niet ingaan op de specifieke melding, maar benadrukt dat er voldoende reden was om een onderzoek te starten. Wat de gevolgen zullen zijn voor de medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, hangt af van de bevindingen van het onderzoek, aldus de woordvoerster.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP