Het X-account van KLM is gehackt, bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Deze week zijn in korte tijd drie berichten op het account van KLM geplaatst, die inmiddels zijn verwijderd. Daarin zou KLM onder meer beweren naar de maan te gaan vliegen. De luchtvaartmaatschappij heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen en die lijken volgens de woordvoerder te werken.

KLM onderzoekt nu wie de berichten heeft geplaatst. De verwijderde berichten verwezen naar cryptomunt Solana en cryptoplatform pump.fun. "We keken vandaag naar de Solana-markt. Willen jullie meevliegen met KLM? Bestemming: MAAN!", stond in het eerste bericht, dat te zien is op schermafbeeldingen.

AI-agent

Het tweede bericht is een reactie daarop, waarin staat: "Maak je riemen vast, we bereiden ons voor op vertrek", met een verwijzing naar het X-account van pump.fun en een link naar dat platform. In het derde bericht werd gesteld dat KLM zou worden ondersteund door een AI-agent. In de cryptowereld kan een AI-agent bijvoorbeeld worden gebruikt om de handel in cryptomunten te automatiseren.

De woordvoerder van KLM benadrukt dat KLM X sinds 2023 niet meer gebruikt om vragen van reizigers te beantwoorden. Dat doet de luchtvaartmaatschappij nu onder andere via de website.