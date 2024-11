Omstreden platform Andrew Tate gehackt, gegevens honderden Nederlanders op straat

Er zijn minstens 600 Nederlanders getroffen door een hack bij het zeer omstreden onlineplatform van Andrew Tate. Gegevens en (privé)chatberichten liggen op straat, schrijft RTL Nieuws. De inbraak bij The Real World, zoals het platform heet, was volgens de hackers kinderlijk eenvoudig te plegen. Het platform was 'lachwekkend onveilig'.

Tate staat bekend om zijn haat tegenover bijvoorbeeld vrouwen, transgenders en mensen die te maken hebben met depressie of andere mentale ziektes. Vrouwen noemt hij "van nature lui" en depressies zijn volgens de influencer "niet echt" maar juist bedenksels om de "eigen mislukkingen te rechtvaardigen" van mensen die lui zijn en harder moeten werken "om zichzelf gelukkig te maken".

Benieuwd wat een datalek precies en wat het voor gevolgen kan hebben? Dat leggen we uit in de video hierboven.

Gevoelig lek

The Real World is een online platform waar leden 50 dollar per maand voor moeten betalen, een kleine 47 euro. Het belooft exclusieve trainingen, hulp bij persoonlijke groei en begeleiding van experts. Maar er is ook veel haat op te lezen tegenover vrouwen, feministen en de LHBTQI-gemeenschap. Vooral jonge mannen volgen wat Tate zegt en hebben zich laten verleiden tot het nemen van een abonnement. Tate strijkt miljoenen dollars per maand op met het platform.

De hacktivisten (een combinatie van hackers en activisten) hebben de buitgemaakte data gepubliceerd. Het gaat volgens de nieuwszender om gebruikersnamen, e-mailadressen en de chatgesprekken van de leden - zowel publieke als privéchatberichten. Vooral het lekken van de mailadressen ligt gevoelig, omdat leden van het platform op die manier in verband kunnen worden gebracht met de omstreden Tate.

Om de gebruikers van het platform dwars te zitten hebben de hackers de chatruimtes overspoeld met allerlei emoji's, zoals pride- en transgendervlaggen en één die bedoeld is voor feministen.

Lees ook: Schadelijke software die gegevens steelt uit de lucht gehaald

Opvallende adressen

Van zeker 600 Nederlanders liggen de gegevens nu dus op straat. Zij maken gebruik van een e-mailadres dat eindigt op '.nl'. Het totaal aantal Nederlandse leden ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger omdat die ook gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld Outlook of Gmail. Volgens RTL staan er ook een aantal opvallende mailadressen in de lijst, bijvoorbeeld van studenten die een mailadres van school gebruiken. Ook is er een aantal grote bedrijven in de lijst te vinden.

Tate en zijn broer Tristan wonen momenteel in Roemenië. Daar zijn ze eerder opgepakt op verdenking van onder andere mensenhandel en verkrachting.