Waze-app drijft gebruikers tot wanhoop door mogelijke hack of storing

Navigatie-app Waze lijkt met een bug te kampen, waardoor de taal in de app iedere 5 tot 10 minuten wordt veranderd. Op X klagen gebruikers dat hun app ineens wordt weergegeven in het Arabisch of Hebreeuws.

Ook Allestoringen.nl meldt een enorme piek in het aantal meldingen. Om 13.00 uur kwamen er ruim 200 meldingen binnen van gebruikers die een probleem ervaren met de app. Naast de taal zouden ook icoontjes, de kaartweergave en afstandseenheid in de app willekeurig veranderen.

Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Waze zelf heeft nog niet gereageerd op de problemen.