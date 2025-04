Urenlange vogeljacht in Emmeloord: ara Jip eindelijk gevangen na wilde achtervolging

Een opvallende ontsnapping hield dinsdag de gemoederen flink bezig in Emmeloord. Een bontgekleurde ara, genaamd Jip, ontsnapte bij zijn logeeradres en zorgde voor een urenlang kat-en-muisspel waarbij alles uit de kast werd gehaald, meldt een correspondent ter plaatse.

Jip was maandag al ontsnapt en vloog hoog een boom in. Lokpogingen haalden weinig uit en ook de brandweer kon geen hulp bieden. "De ervaring leert dat tegen de tijd dat ze de ladder hebben staan, de vogel wegvliegt," aldus een woordvoerder van de dierenambulance.

Nerf-pistool

Dinsdagochtend werd een nieuw reddingsplan gesmeed. Allerlei creatieve pogingen werden ondernomen: een Nerf-pistool, een hoogwerker en uiteindelijk zelfs een drone die een persfotograaf bij zich had. Met succes, want Jip reageerde op de drone en vloog weg. Wat volgde was een achtervolging door de Botenbuurt, waarbij buurtbewoners zich massaal inzetten om de vogel te vangen.

Na een laatste ontsnappingspoging belandde Jip uiteindelijk uitgeput op straat. Daar kon hij eindelijk veilig worden gevangen. De ara was ongedeerd en is weer thuis bij zijn opgeluchte oppas.