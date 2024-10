Dief brengt gestolen papegaai Queen terug: 'Geen sorry'

Goed nieuws voor dierenwinkel Pets Place Boerenbond in Tilburg: de gestolen Senegalpapegaai Queen is terug. Dat laat de winkel weten op Facebook. De vogel werd donderdagvond gestolen, tot groot verdriet van de medewerkers en haar vriendje King. Iedereen kan weer opgelucht ademhalen, al is het verhaal erachter op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.

Helaas worden er vaker dieren gestolen. Het overkwam ook Evi en Sanne in bovenstaande video.

Op sociale media werd vol verontwaardiging gereageerd op de gestolen papegaai. Want wie haalt het in zijn of haar hoofd om zo'n hulpeloos diertje mee te nemen? Dat werd vrijdag eindelijk duidelijk. Een vrouw kwam Queen hoogstpersoonlijk terugbrengen naar de winkel. "Ik ben hartstikke blij, ik had weinig hoop dat ik Queen nog terug zou zien. We hebben uiteraard wel nog even gecontroleerd of het de juiste vogel is, maar dit is echt de goede", zegt bedrijfsleider Rob van den Corput tegen Omroep Brabant.

De vrouw bleek de papegaai gestolen te hebben voor een man wiens vogels overleden waren. Dat vond ze zielig voor hem. "Ze had vandaag eigenlijk ook nog King willen stelen. Maar het zou wat lastiger zijn om die te pakken te krijgen, want die heeft een iets pittiger karakter dan Queen", aldus Rob. Helaas konden er volgens de bedrijfsleider geen excuses vanaf.

'Schreeuwde het uit'

Gelukkig gaat het weer hartstikke goed met Queen en King. "Vrijdag schreeuwde King nog alles bij elkaar, maar nu Queen weer terug is, is hij weer rustig. Het is echt een wereld van verschil. King en Queen zitten nu rustig op stok", zegt Rob tegen de regionale omroep.

De winkel heeft aangifte gedaan en wil de dief een winkelverbod opleggen.