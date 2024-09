Man geeft papegaaien weg aan kinderen op schoolplein in Houten

De politie in Houten is woensdag opgeroepen voor een opmerkelijk incident op een basisschoolplein. Een man probeerde daar zijn dwergpapegaaien aan kinderen weg te geven.

De onbekende man liep over het schoolplein met een kooi met vijf dwergpapegaaien. Hij benaderde kinderen op het plein en vroeg hen of ze de vogels wilden hebben. Een van de kinderen stemde in, nam de vogel mee naar huis, en vertelde hierover aan zijn moeder.

De moeder, geschrokken door de situatie, nam direct contact op met de politie. Zij wisten de vogels te traceren en droegen ze over aan een dierenorganisatie, die de papegaaien tijdelijk heeft ondergebracht bij Dierenbescherming Amersfoort.

'Geen nette gang van zaken'

De vogels zijn donderdag overgebracht naar een gespecialiseerde opvang, waar ze de juiste zorg kunnen krijgen. Hoewel de vogels gelukkig niet aan hun lot zijn overgelaten, roept de situatie zorgen op. "Helaas zien we vaker dat mensen huisdieren dumpen, en we zijn blij dat deze vogels niet gewoon losgelaten zijn maar we vinden dit toch niet echt een nette gang van zaken", schrijft de dierenambulance op Facebook.