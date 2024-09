Kat Felix zat bijna een week vast in een boom in Leeuwarden

Een kat in Leeuwarden zat maar liefst zes dagen lang vast in een boom. "Zo lang als dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt dierenartsassistente Sigrid Metz tegen Omrop Fryslân.

Felix, de naam van het onfortuinlijke beestje, leek niet van plan te zijn om zelf uit de boom te komen. Iedere keer als een medewerker van de brandweer of een hovenier bij hem in de buurt kwam, klom hij verder omhoog.

Het grote nadeel daarbij was dat hij al die tijd niet kon eten of drinken. "Het zal met de dag moeilijker worden. De lever en nieren krijgen er een flinke optater van. Denk maar eens na wat er gebeurt als je zelf zes dagen geen water drinkt", vertelde Metz aan de omroep. De vrees was dat hij op een gegeven moment uit de boom zou vallen, omdat hij dan te verzwakt is.

Maar gelukkig: de Leeuwarder Courant weet te melden dat Felix vandaag dan toch gered is. Met een foto van de redding erbij.

Vaak loopt een verhaal over een kat in het nauw ook goed af, zoals te zien in de bovenstaande video.

Kat Felix zit al zes dagen vast in een boom in Leeuwarden. Beeld: ANP/Anton Kappers.