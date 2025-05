Na kurkdroge lente kunnen we ons opmaken voor periode met buien

Na een periode van droogte komt er komende week weer eens wat regen onze kant op. En dat is hard nodig, want de lente van 2025 verloopt tot nu toe kurkdroog, aldus meteoroloog Dennis Wilt. De verwachte regen is goed nieuws voor de natuur, want op zonnige en droge voorjaarsdagen is de verdamping groot terwijl de natuur steeds groener wordt en de jonge gewassen juist veel vocht nodig hebben aan het begin van de groei.

De ongekende droogte zette zich al vroeg in het voorjaar al in. Februari verliep al veel droger dan normaal en in maart viel vrijwel helemaal geen regen. In april was er nog een week met een aantal buien, maar verder verliep de maand droog, net als de maand mei, met tot nu toe hooguit een paar sputterbuitjes.

Zonnig weer heeft keerzijde

Hoe prettig het ook is om lekker een wandeling te maken of in het zonnetje op het terras te zitten, voor de natuur heeft de droogte ook een keerzijde. Sloten staan droog en de waterstand in beken en rivieren is laag. Deels komt dat ook door weinig aanvoer uit de eveneens droge hoger gelegen gebieden in Europa.

Boeren en tuinders zijn al weken druk aan het beregenen, en dat is al vroeg in het jaar terwijl de zomer nog moet komen. De overgang naar wisselvalligheid later in mei brengt verlichting maar heft het langdurig opgebouwde grote neerslagtekort voorlopig nog niet op. En dan moeten de hete zomermaanden nog komen.