De temperatuur loopt weer op: volgende week lokaal 24 graden

De temperatuur loopt de komende dagen langzaam op. Na een grotendeels zonnig weekend kan het begin volgende week lokaal 24 graden worden in het zuiden van het land.

Vrijdag begint met zon in het binnenland, terwijl vooral de noordelijke kustregio's te maken hebben met bewolking. In de middag raakt ook de westkust bewolkt, maar zodra die wolken het binnenland bereiken, lossen ze grotendeels op. Het wordt 14 graden op de Wadden en tot 21 graden in Limburg. Er staat een stevige noordwestenwind.

In de avond en nacht blijft het droog en klaart het op. Alleen in het zuiden en zuidwesten komen wolkenvelden voor. In het noordoosten kan het afkoelen tot 3 graden, met plaatselijk vorst aan de grond. Aan zee blijft het zachter met zo'n 10 graden.

Zonnig weekend, daarna stijgende temperaturen

Zaterdagochtend verdwijnen de wolken in het zuiden. Daarna is het overal zonnig. In de middag ontstaan stapelwolken boven het binnenland en later raakt het in het noordwesten weer bewolkt. De temperatuur ligt dan tussen de 15 graden op de Wadden en 21 graden in het zuiden.

Zondag is er wat meer bewolking en valt er lokaal een bui, maar er is ook ruimte voor de zon. In het noorden is de kans op zon het grootst. Het wordt 16 tot 20 graden. Maandag is een enkele bui mogelijk, daarna wordt het droog en zonnig. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur in het zuiden oplopen tot 24 graden.