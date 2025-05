Ondanks fraai zomerweer komende dagen kans op lokale buien

We hebben het al een tijdje niet meer gezien, maar binnenkort moeten we het waarschijnlijk weer onder ogen zien: regen. Hoewel de extreme, langdurige droogte van de afgelopen tijd voorlopig nog even aan zal houden, valt er vanaf zondag lokaal weer een enkele bui. Komende week lijkt het nog wisselvalliger te worden, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Zondag zijn er aan het begin van de dag al wolkenvelden te vinden in het midden en zuiden van het land. In het noorden zal de zon al vroeg te zien zijn, en later op de dag zullen de opklaringen zich verder naar het zuiden toe uitbreiden.

Landinwaarts kunnen er gedurende de dag weer stapelwolken ontstaan en kan er in de loop van zondag plaatselijk een enkele bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog met de meeste zon in de kustregio’s. Met een veelal matige noordelijke wind wordt het ongeveer 19 graden.

Wisselvallige week op komst

Volgende week begint droog met veel zon en temperaturen die gedurende de dag verder oplopen tot lokaal 24 graden. Halverwege de week wordt met een aantrekkende noordwestenwind frissere lucht het land ingeblazen en koelt het flink af, waarbij we rekening moeten houden met temperaturen van ongeveer 15 graden. Richting het weekend wordt het dan ook wisselvalliger met eindelijk, na die langdurige droogte, weer eens regen van betekenis.